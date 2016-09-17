中職》菜鳥年遇鋒哥提點 朱育賢：很幸福

朱育賢。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕陳金鋒宣布今年球季打完後引退，意味著年輕戰力明年將扛起Lamigo桃猿隊主力。猿隊新人朱育賢菜鳥年就有亮眼表現，近期連續22場上壘展現高上壘率，他坦言有鋒哥在陣的球隊，總是多了一種安定感。

朱育賢說，鋒哥偶而會和年輕球員分享一些比賽時遇到的狀況，他個人認為受用頗多，但也坦言不太敢主動多問。朱育賢說，很榮幸生涯第一年能參與到鋒哥引退，能夠和他當隊友，一起完成一個賽季，覺得很幸福。