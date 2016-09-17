中職》前年二軍賽僅57轟 今年快要200轟了
2016/09/17 18:12
〔記者羅志朋／台北報導〕今天中職兩場例行賽，都因颱風影響順延至明天，在屏東的二軍賽則順利進行，這一場猿犀牛二軍賽是7月6日的保留比賽，最終犀牛二軍以12：11擊敗猿二軍。
這一場二軍賽兩隊合計敲出5轟，包括陳敏賜、郭嚴文、林政億、陽冠威、張定揚都開轟。今年中職二軍賽打了128場累積195轟，場均1.52轟，明天獅猿兩隊將進行本季中職最後一場二軍賽，若出現5轟，將創下中職史上首度二軍賽出現200轟的球季。
去年中職二軍賽進行136場累積120轟，場均0.88轟，二軍賽史上首度破百轟；2014年二軍賽打117場，僅出現57轟，場均0.49轟，換句話說，今年二軍賽場均全壘打足足是前年的3倍，成長幅度十分驚人。
歷年中職二軍賽場均全壘打最低是在2010年，打了120場僅29轟，場均0.24轟，今年場均全壘打是2010年的6.3倍。
如果同樣是以120場作為基準，今年二軍賽前120場出現182轟，2010年二軍賽一整季120場為29轟，這兩個球季全壘打產量差了6.27倍。
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