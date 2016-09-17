中職》陳敏賜打出一片天 可望奪二軍全壘打王

Lamigo桃猿陳敏賜。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職二軍賽程進入尾聲，明天獅猿兩隊將進行本季最後一場二軍賽，今年季中棄投從打的猿隊陳敏賜目前累積14轟，可望拿下二軍全壘打王，14轟是中職二軍賽史上個人單季最多轟的紀錄，走下投手丘，站上打擊區，陳敏賜打出一片天。

今年陳敏賜以打者身分在二軍出賽36場，136打數敲出55支安打，打擊率高達0.404，上壘率0.434、長打率0.801，另有14轟和45打點，平均9.71打數就可以敲出1轟，效率驚人，由於154打席未達標準，陳敏賜無緣拿下二軍打擊王，不過全壘打王已是囊中物。

目前二軍全壘打排行榜，陳敏賜以14轟排名第一，兄弟的曾陶鎔和蔡益民都以13轟居次，不過兄弟二軍已無賽事，兩人退出競爭行列，犀牛隊的陽冠威10轟居第4，不過犀牛隊同樣沒比賽了，所以陽冠威也沒機會，第5名是李國生的7轟，中職二軍賽只剩1場，李國生要搶二軍全壘打王幾乎是不可能的任務。

今年陳敏賜在一軍出賽14場，24打數敲出5支安打，外帶1轟、1打點，打擊率0.208，被三振10次。