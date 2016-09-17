NBA》恨羅素爆出偷腥對話？ 楊恩：他現在跟我很好
2016/09/17 20:31
原本已經要步入禮堂的兩人，在幾個月前驚傳分手。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕最近緋聞傳很兇的楊恩（Nick Young），幾個月前與已經求婚的女友伊姬亞薩莉（Iggy Azalea）分手，當時的主因聽說就是因為和自己的隊友羅素（D'Angelo Russell）全盤講出自己偷腥的過程，對話被錄了影，且被公開出來。
羅素。（資料照，美聯社）
最近楊恩持續被外媒詢問是否還對羅素的行為感到不愉快，對此，他回答：「我跟他現在很好，我總不可能一直生氣，事情已經過去了。」倒是羅素在近日前往觀看演唱會時，球迷對著他大喊「把你的手機收好！」不難看出民眾對於這件事情還非常耿耿於懷。
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