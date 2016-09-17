NBA》冠軍級唱跳團體出道！厄文領銜飆R&B（影音）

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭騎士隊在2015-16年上演大逆轉奪冠，首冠歡樂氣息延續，一個輕鬆慵懶的午後，奪冠功臣後衛厄文（Kyrie Irving）帶頭，與隊友尚柏特（Iman Shumpert）、麥克雷（Jordan McRae）大展音樂與舞蹈才華，秀出別於球場的另一面。

三騎士一展R&B唱功：

The #Cavs trio of Iman Shumpert, Kyrie Irving & Jordan McRae are singing together again!



（Via @KyrieIrving / snap） pic.twitter.com/YEfxk4ba49 — Def Pen Hoops （@DefPenHoops） September 16, 2016

球打得好，唱歌也不賴的厄文：

But @KyrieIrving does take the time to sing a little @Usher on his own.



Showing one of the #Cavs owners some love pic.twitter.com/y1AOJhqNxR — Def Pen Hoops （@DefPenHoops） September 16, 2016

厄文再加碼Free Style舞蹈：

麥克雷SHOW TIME：