NBA》冠軍級唱跳團體出道！厄文領銜飆R&B（影音）

〔體育中心/綜合報導〕克利夫蘭騎士隊在2015-16年上演大逆轉奪冠,首冠歡樂氣息延續,一個輕鬆慵懶的午後,奪冠功臣後衛厄文(Kyrie Irving)帶頭,與隊友尚柏特(Iman Shumpert)、麥克雷(Jordan McRae)大展音樂與舞蹈才華,秀出別於球場的另一面。

三騎士一展R&B唱功:

The #Cavs trio of Iman Shumpert, Kyrie Irving & Jordan McRae are singing together again! (Via @KyrieIrving / snap) pic.twitter.com/YEfxk4ba49

球打得好,唱歌也不賴的厄文:

But @KyrieIrving does take the time to sing a little @Usher on his own.



Showing one of the #Cavs owners some love pic.twitter.com/y1AOJhqNxR