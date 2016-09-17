中職》前田健太再剋Z魔神 改寫隊史菜鳥最多勝
2016/09/17 19:15
前田健太有望追平達比修有在2012年所保持的亞洲投手菜鳥球季最多的16勝紀錄。（法新社）
〔記者張浩群／綜合報導〕道奇今天以3：2擊敗響尾蛇，日籍強投前田健太先發5局失1分再度技壓「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）6局失3分的優質先發，奪下本季第15勝，並改寫了道奇菜鳥隊史最多勝紀錄。
前田健太新人年奪下15勝，超越前輩石井一久和韓籍左投柳賢振所保持的隊史菜鳥最多勝紀錄（14勝），他也是繼達比修有、松坂大輔之後，第3位新人年就有15勝的日本投手。
前田健太也有機會挑戰達比修有在2012年所保持的亞洲投手菜鳥球季最多的16勝紀錄。
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