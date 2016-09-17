亞洲挑戰盃》沒力打了！台灣男籃慘敗中國 明爭第7

台灣男籃慘敗中國隊，全場僅戴維斯表現較佳。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕昨日以1分之差敗給南韓隊的台灣男籃，今日再次遭遇身材高大的中國隊，結果我國全場命中率低迷，中國則狂飆10顆三分球，最終台灣以66：88落敗，只能在明日爭第7名。

中國主力班底在8月才結束里約奧運出征，本屆挑戰盃選擇推出年輕球員參戰，陣中僅鄒雨辰屬奧運班底，但他才20歲，全隊平均年紀僅22歲，但平均身高仍保有一貫的高度，達200公分，與台灣隊曾在第二輪循環賽交手，台灣以88：93落敗。

也許昨日打南韓已用盡全力，首節台灣隊命中率極為低迷，連25%都不到，單節只有7分進帳，次節火力仍不見甦醒，持續遭中國隊將比分差距擴大，半場打完陷入27：42落後。台灣隊前兩節投籃命中率僅39.3%，三分球出手6次僅命中1球，而中國投籃命中率則超過50%，兩節砍進5顆三分球，也讓他們得以在半場取得領先。

易籃後，台灣還是沒辦法改善低迷的手感，持續被對手壓著打，3節打完幾乎已宣告棄械投降，只能在明天與印度、日本之間的敗隊，爭取第7名。台灣此戰打得欲振乏力，僅「新台灣人」戴維斯表現較佳，他攻下16分、7籃板，其餘本土球員表現都很差，無人得分上雙。