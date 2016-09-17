中職》引退賽向鋒哥致敬！全猿穿「52」球衣
2016/09/17 19:35
Lamigo桃猿陳金鋒季後將高掛球鞋退休。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕明天就是陳金鋒引退週的最後一天，Lamigo桃猿全體球員將穿上背號「52」球衣，向季後要退休的鋒哥致敬。
由於今天犀猿戰延賽，明天將在桃園進行雙重賽，晚場外野將首度排出陳金鋒排字應猿「FOREVER52」，而午晚場的內野也都將發送52應猿板。陳金鋒退休儀式將在18日晚場賽後進行，向現場球迷發表退休感言。
原訂今天賽後要播出的陳金鋒「Chen My Life」專訪，改在今天晚上10點在Lamigo官方粉絲團播出。
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