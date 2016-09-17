NBA》吸毒、酒駕 尚柏特再爆偷情
2016/09/17 20:42
尚柏特。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士替補後衛尚柏特（Iman Shumpert）新球季還沒開始，事情卻一件件纏上身，8月才因酒駕被逮捕，警方還在車上發現大麻，現又爆出偷情醜聞。
八卦媒體再爆尚柏特偷情。（取自FAMEOLOUS.COM）
尚柏特8月因酒駕遭捕，隨後警方在他車上搜出大麻，最後尚柏特被扣上手銬移送，還需接受酒駕、私藏大麻和交通違規等多項罪名，近日又被爆出在未婚妻泰勒（Teyana Taylor）懷孕期間搞出地下情長達2年，負面消息接踵而來。
為洗清謠言，尚柏特分享照片並PO文寫道，「那時的我既年輕又自私，遲鈍到沒意識已讓他們心碎……我通常不會承認這樣的事情，但你們做到了，就衝著我來吧，別讓她為我犯的錯付出。現在我長大了，跟過去不同了，別讓她為我過去的錯誤付出。」但之後貼文被刪除。而泰勒為力挺男友，也在自己的社群網站張貼2人親密的合照，希望藉此平息緋聞，攜手度過艱難的時刻。
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歌手泰勒貼文力挺男友。（取自Teyana Taylor instagram）
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