日職》吳念庭吞1K無安打 西武勝樂天
2016/09/17 20:53
〔記者石毓琪／綜合報導〕西武、樂天今天雙雙派出當家王牌菊池雄星、則本昂大先發，靠著前段比賽樂天的失誤和栗山巧適時安打，西武在這場投手戰中技高一籌，3：1贏得勝利，擔任先發第9棒游擊手的吳念庭此役3支0，吞下1次三振。
3下，吳念庭首打席敲出游擊方向雙殺打，不過下一棒打擊的金子侑司敲安，秋山翔吾滾地球造成守備失誤，西武因而先馳得點，4下栗山巧二壘打和5下中村剛也適時滾地安打再添進2分，上半場即取得3：0領先。
苦於菊池雄星封鎖的樂天，8上洋砲佩格羅陽春砲打牧田和久才終於開張，但西武牛棚群依然齊力守下分數，最後増田達至關門成功，為先發的菊池奪下本季第12勝。
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