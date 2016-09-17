日職》陽岱鋼休兵 火腿打垮羅德

〔記者石毓琪／綜合報導〕「台灣鬥士」陽岱鋼今日休兵，既沒先發也沒代打出賽，但火腿打線此役大爆發，全場猛敲18支安打、14：6大勝羅德，與同樣取勝的軟銀咬緊0.5場勝差。

開局增井浩俊連挨2安打失分，取得2出局後又被井上晴哉二壘打追加分數，然而隊友相當力挺，不僅前2局很快追平，第3局更猛打10人次海灌6分奠定勝基，7、8局對中繼投手高野圭佑再各吃3分大局。雖然9上登板的武田久控球走鐘，連投2個觸身球保送，又被荻野貴司三壘打在內的3支安打丟掉4分，仍不影響火腿勝券在握，輕鬆寫意拿下勝利。

少了陽岱鋼的火腿，包括近藤健介、中田翔都有猛打賞和1長打表現，除了中島卓也3次犧牲打和2保送無安打外，其餘8名打者棒棒開花。至於增井浩俊7局失2分，取得先發5連勝。