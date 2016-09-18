NBA》活塞年輕化 傑克森：我必須一肩扛起責任

整體年輕化的活塞，下季表現受到關注。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在經過上季拿下44勝並進入季後賽，雖然無緣進入第二輪，但活塞的表現讓外界非常期待這支年輕、未來前途無量的球隊，主控傑克森（Reggie Jackson）表示他必須跳出來承擔更多責任。

今年夏天加盟活塞的路爾和史密斯。（資料照，美聯社）

活塞今年在自由市場上捕獲幾位年輕球員，包括了27歲的路爾（Jon Leuer）及28歲的史密斯（Ish Smith）和馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic），來填補老將布雷克（Steve Blake）、托利佛（Anthony Tolliver）及安東尼（Joel Anthony）的空缺。

傑克森（圖左）期望一肩扛起球隊責任。（資料照，今日美國）

不過因為整體年輕化，活塞陣中最年長的球員是30歲的替補中鋒貝恩斯（Aron Baynes），導致球隊欠缺一名領袖。「現在就是這樣，我們必須更加成長。」傑克森表示，「我必須在今年站出來成為更有影響力的領導者，發出聲音來提供年輕球員更多方向。」

「過去陣裡有很多有經驗的老將帶領著我們，但是現在他們離開了，所以我們必須自己找到解決這個問題的方法。」傑克森說。