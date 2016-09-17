NBA》曾與豪小子創書呆子打氣法 費爾茲改當馬刺球探

費爾茲（中）將卸下戰袍（中），擔任馬刺球探。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天宣布球隊人員異動，威廉斯（Monty Williams）將擔任球隊副總經理，而台裔後衛林書豪的好麻吉、尼克隊前隊友費爾茲（Landry Fields）則退休轉任馬刺球探。

畢業於哈佛大學的林書豪效力紐約尼克隊時，曾和史丹佛大學的費爾茲共創「書呆子打氣法」，兩人在賽前擊掌、假裝翻聖經、拿下眼鏡、把眼鏡放在胸前口袋等姿勢，然後再上場打球，此舉當時也引發熱議，球迷爭相模仿。

林書豪與費爾茲在2012-2013年球季同時轉隊，前者轉投火箭，而後者以3年2000萬美元高價合約加盟暴龍，轉隊因傷所苦，成績逐年下滑，3年僅平均繳出2.9分、2.4籃板，命中率4成5的慘澹數據，約滿後暴龍也沒有跟他續約。28歲的費爾茲最後選擇退休，轉往馬刺擔任大學球探一職。