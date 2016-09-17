中職》多年飽受腰傷所苦 陳金鋒曾痛到久坐才能站

北京奧運台灣對美國之戰，陳金鋒一度帶傷上陣。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣巨砲」陳金鋒明天（18日）將在桃園球場舉辦引退儀式，今晚Lamigo球團率先放出專訪影片，聊到纏身已久的腰傷，鋒哥透露，最痛的時候曾要久坐20分鐘才能再站起來。

多年征戰國際賽，陳金鋒經年累月的腰傷多次反覆影響出賽，談起腰傷，鋒哥說，以前已經受不了的時候仍打球，最後吃止痛藥吃到過敏，沒辦法再吃，「05年到08年，幾乎沒有休息，球季結束不到一個月又要準備比賽，比賽都會有壓力，有壓力，身體就不順暢。」

「有時候受傷必須靠藥物壓制，但不能再吃藥時，只能讓它慢慢復原。」陳金鋒表示，最痛的時候，連爬起來都要坐20分鐘才能再站起身，「腰對運動員影響最大，不管站、跑，所有動作都會用到腰，那時就是坐著等，等到不會痛才起來。」鋒哥也正面看待傷勢，「就是休息讓它慢慢的……身體一定會有轉變。」

即使受傷，也不常和媒體、球迷提及，陳金鋒認為，知道自己在做什麼、該做什麼，如何解決問題才重要，「怎麼去面對、怎麼去適應，我覺得還好。」