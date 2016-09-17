中職》棒打日本巨投沒感覺 陳金鋒：贏球比較興奮

陳金鋒在2001年季軍戰敲出單場第二支全壘打，高舉單臂跑壘，以勝利者姿態接受滿場熱情球迷歡呼。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者張浩群／綜合報導〕「台灣巨砲」陳金鋒在國際賽砲打亞洲強投達比修、上原浩治、松坂大輔等人，為台灣隊立下無數的汗馬功勞。對此，陳金鋒專訪時表示，打全壘打並不會感到很興奮，但幫助球隊贏球才會。

「團體表現一定凌駕個人表現！」陳金鋒從1997年開始為國家隊效力到2008年北京奧運，平均打擊率3成68，敲出24發全壘打，打回75分打點，堪稱是台灣隊的不動四棒，不過鋒哥認為個人表現並不重要，幫助球隊贏球才是最重要的，「贏球是全部的人，大家好才是最好，棒球會好看不是看個人表現，永遠是靠一個團隊才有辦法去贏球。」

陳金鋒在2001年世界盃面對日本隊，單場敲出雙響砲率隊奪下第三名，7局下的2分砲，讓很少在場上顯現情緒的鋒哥，高興跳起來歡呼。對此，鋒哥表示，當下很難控制贏球的感覺，實在是太開心才會這樣。