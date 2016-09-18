陳金鋒球員生涯倒數計時 今日重要賽事

早安！今天是連假的最後一天，因為颱風的來襲，如果待在家沒有出門的打算，就打開電視來收看一系列精采的賽事吧！另外，台灣女排將在今天下午強碰中國，爭取四強資格，請大家一起為她們加油吧！

MLB

07：00 馬林魚VS.費城人（FOX體育、FOX3台）

07：00 白襪VS.皇家 （民視）

日職

13：00 千葉羅德海洋VS.北海道日本火腿鬥士（FOX體育二台）

13：00 歐力士猛牛VS.福岡軟銀鷹（FOX體育三台）

中職

13：05 統一獅VS.中信兄弟 雙重賽1（緯來體育）

13：05 義大犀牛VS.Lamigo桃猿 雙重賽2（FOX體育）

17：05 統一獅VS.中信兄弟 雙重賽1（緯來體育）

17：05 義大犀牛VS.Lamigo桃猿 雙重賽2（FOX體育）

亞洲盃女排

15：30 台灣VS.中國