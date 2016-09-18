MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
2016/09/18 05:55
皇家隊今宣布，將旅美投手王建民列入DFA（指定轉讓）。（資料照，記者郭羿婕攝）
〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）堪薩斯市皇家隊今宣布，將旅美投手王建民DFA（designated for assignment，指定轉讓），移出球隊40人名單，並把空間讓給傷癒復出的左投瓦格斯（Jason Vargas）。
綜合外媒報導，皇家隊把王建民移出15日傷兵名單，並將他列入指定轉讓（designated for assignment），以騰出名單空間。DFA為MLB處理球員的制度，當球員被指定轉讓，就被移出球團40人名單，一方面在名單上多出空位可以調度，另一方面球團則必須在10天內決定如何處置被指定轉讓的球員，處置措施包括將球員下放小聯盟、交易或是直接釋出。
按照程序，皇家應在10天時間決定建仔去向，建仔也有權決定是否接受下放小聯盟，只不過皇家小聯盟今年球季已經結束，大聯盟例行賽也只剩下不到兩個星期，皇家選擇交易的機會也應不高，因此建仔很有可能提前結束球季。
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