MLB》王建民被皇家指定轉讓 經紀人這樣回應...

王建民經紀人張嘉元表示，皇家隊很感謝王建民本球季的好投，王建民也很感激皇家給予機會。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔即時新聞／綜合報導〕旅美投手王建民今傳出遭皇家隊指定轉讓（FDA），讓各界感到意外。王建民經紀人張嘉元接受媒體訪問表示，皇家隊很感謝王建民本球季的優質好投，王建民也很感激皇家給予機會，讓他在大聯盟展現實力。

據《中央社》報導，張嘉元透露，皇家隊認為王建民這個球季的表現相當不容易，也很感謝他，球團高層讚賞王建民能扛起長中繼重責，因不是輪值先發，須不定時登板後援且專心待命，其體力消耗與心裡負荷可以想見，雖然如此高難度，王建民仍多次替球隊拿下關鍵勝投，球團謝謝他的貢獻。

至於王建民未來動向，張嘉元表示，相信上帝會替他和王建民在沙漠中開江河，在曠野裡開道路，一切明年再說。