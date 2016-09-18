MLB》柏格茲猛打賞助紅襪3連勝 穩坐美東龍頭

柏格茲3支3，其中包括1支全壘打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天基襪大戰進行到第三場，紅襪在芬威主場以6：5拿下對戰三連勝，明天若再獲勝，將可在主場橫掃世仇洋基。

第一局雙方投手都演出三上三下的內容，到了第三局開始才有攻勢，洋基靠著賈納（Brett Gardner）的三壘安打先馳得點，再由桑契斯（Gary Sanchez）一棒把球打出綠色怪物補上兩分。下半局紅襪靠著班寧汀迪（Andrew Benintendi）和柏格茲（Xander Bogaerts）的兩支二壘安打追回兩分。

領先1分的洋基覺得不夠用，四局上再靠著3支安打的串連打回兩分保險分，五局下洋基先發投手米契爾（Bryan Mitchell）先保送了紅襪打者，接著被柏格茲打出全壘打，也因此被打退場，比數再度回到1分差。

七局輪到今天都擊出安打的柏格茲，一上場就揮出二壘安打攻佔得點圈，貝茲（Mookie Betts）再補上安打追平分數，比賽回到原點。兩出局後投手瓦倫（Adam Warren）發生暴投，奉送紅襪超前分，三壘上貝茲回到本壘。

紅襪今天贏球，近10戰贏了7場，與藍鳥和金鶯的勝差拉開至2.5與3場，想以美東冠軍之姿進軍季後賽還有最後一哩路。