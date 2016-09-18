NBA》暖男老大！Kobe號召助罕病童
2016/09/18 08:20
Kobe與罹患罕病的小男童亞歷山大合影。（取自Kobe IG）
〔體育中心／綜合報導〕風光退休的「老大」布萊恩（Kobe Bryant）高掛球衣後沒有閒著，除了鑽研投資生財之道外，仍不忘透過自身影響力行善。昨日Kobe在社群媒體上分享與一名的小男童合照，呼籲大眾幫助患有罕病的孩子們。
Kobe在照片中寫道：「亞歷山大患有杜氏肌肉營養不良症，正在努力與病魔纏鬥，讓我們幫助他與其他患有相同病症的孩子，大家可以在http://walkingstrong.org/這個網站幫助他們，給予孩子們能好好走路的希望。」
杜氏肌肉營養不良症又稱杜氏肌肉萎縮症，是一種性聯隱性遺傳疾病，為症狀最嚴重的肌肉萎縮症。根據統計，全球平均每3500新生男嬰中就有1人罹患此病。患者在學齡前多半會因骨骼肌不斷退化出現肌肉無力或萎縮，導致不良於行，大約7歲至12歲時，會徹底喪失行走能力，通常成年後會因心肌、肺肌無力而死亡，平均壽命僅20餘歲。
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