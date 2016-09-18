帕運》自行車公路賽傳噩耗 伊朗選手摔車後死亡
2016/09/18 07:49
帕運自行車公路賽傳噩耗，伊朗選手傷重不治。（取自CNN）
〔體育中心／綜合報導〕里約帕運稍早有噩耗傳出，根據外電報導，伊朗自由車選手Bahman Golbarnezhad於周六（當地時間）的公路賽項目中撞車跌落，送醫後宣告傷重不治。
現年48歲的Golbarnezhad參加超過2小時的C4-5公路賽，在比賽期間跌落，相關單位立即給予治療，但在轉送醫院途中心跳停止，經搶救後無效，抵達醫院不久即辭世。
國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席克雷文（Philip Craven）致上哀悼，「對於帕運這個大家庭來說，無疑失去一名家人，令人心痛。我們擁有很棒的比賽，但此事蒙上一層陰影，令人遺憾、惋惜。」
Golbarnezhad曾於2012年倫敦帕奧完成公路賽，本屆帕運前並未傳出身體有恙。
相關新聞
- 帕運》可惜了！台灣男桌團體賽不敵南韓 摘下一面銀牌
- 帕運桌球男團贏了 今夜乒首金
- 帕運》獎牌貼心設計 小鋼珠讓選手「聽見」勝利
- 帕運》視障T13級1500米 前4名比奧運金牌還要快！
- 帕運》埃及無臂選手 以嘴持拍打桌球終如願參賽 （影音）
推薦新聞
-
中職》場地積水 猿犀牛午場雙重賽延至國慶日2016/09/18 09:02
-
亞洲挑戰盃》22分慘敗中國 今戰印度穩老72016/09/18 06:00
-
「豪」友菲爾斯 開啟靈魂之窗2016/09/18 06:00
-
魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密2016/09/18 06:00
-
海碩盃男子網球賽》世界高手激戰 盧一哥再爭霸2016/09/18 06:00