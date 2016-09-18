帕運》自行車公路賽傳噩耗 伊朗選手摔車後死亡

帕運自行車公路賽傳噩耗，伊朗選手傷重不治。（取自CNN）

〔體育中心／綜合報導〕里約帕運稍早有噩耗傳出，根據外電報導，伊朗自由車選手Bahman Golbarnezhad於周六（當地時間）的公路賽項目中撞車跌落，送醫後宣告傷重不治。

現年48歲的Golbarnezhad參加超過2小時的C4-5公路賽，在比賽期間跌落，相關單位立即給予治療，但在轉送醫院途中心跳停止，經搶救後無效，抵達醫院不久即辭世。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席克雷文（Philip Craven）致上哀悼，「對於帕運這個大家庭來說，無疑失去一名家人，令人心痛。我們擁有很棒的比賽，但此事蒙上一層陰影，令人遺憾、惋惜。」

Golbarnezhad曾於2012年倫敦帕奧完成公路賽，本屆帕運前並未傳出身體有恙。