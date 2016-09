MLB》先發遭球襲骨折退場 印地安人仍擊敗老虎

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕印地安人投手卡拉斯柯(Carlos Carrasco)開局才丟兩球,就被老虎隊打者金斯勒(Ian Kinsler)強襲球擊中退場,印地安人牛棚提早上陣,合力對抗虎王韋蘭德(Justin Verlander),兩隊演出投手戰。最後印地安人在第10局打出再見安,以1:0擊退老虎。

卡拉斯柯在被擊中的當下,印地安人總教練和防護員立刻上丘查看傷勢,隨後由曼席普(Jeff Manship)接替投球。賽後經X光檢查,卡拉斯柯的右手小指非移位性骨折,球季也宣告結束。

卡拉斯柯被擊中後,防護員上丘查看傷勢。(法新社)

印地安人打線被韋蘭德封鎖,雖然在第2局無人出局,靠著兩個保送攻上得點圈,但韋蘭德馬上回神,連續讓3名打者出局。第8局印地安人再1出局到了3壘得分大門口,眼看就要打破鴨蛋,卻被連續三振2名打者,雙分激烈的投手戰持續,整場比賽兩隊各只打出4隻安打。

10局下印地安人得到滿壘1出局的得分大好機會,拉米瑞茲(Jose Ramirez)適時擊出安打跟老虎說再見,幫助球隊拿下勝利。此役後印地安人在美聯中區領先老虎8場勝差,欲以美中龍頭之姿打進季後賽相當有機會。

拉米瑞茲揮再見安助球隊勝利。(美聯社)