MLB》先發遭球襲骨折退場 印地安人仍擊敗老虎

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〔體育中心／綜合報導〕印地安人投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）開局才丟兩球，就被老虎隊打者金斯勒（Ian Kinsler）強襲球擊中退場，印地安人牛棚提早上陣，合力對抗虎王韋蘭德（Justin Verlander），兩隊演出投手戰。最後印地安人在第10局打出再見安，以1:0擊退老虎。

卡拉斯柯在被擊中的當下，印地安人總教練和防護員立刻上丘查看傷勢，隨後由曼席普（Jeff Manship）接替投球。賽後經X光檢查，卡拉斯柯的右手小指非移位性骨折，球季也宣告結束。

卡拉斯柯被擊中後，防護員上丘查看傷勢。（法新社）

印地安人打線被韋蘭德封鎖，雖然在第2局無人出局，靠著兩個保送攻上得點圈，但韋蘭德馬上回神，連續讓3名打者出局。第8局印地安人再1出局到了3壘得分大門口，眼看就要打破鴨蛋，卻被連續三振2名打者，雙分激烈的投手戰持續，整場比賽兩隊各只打出4隻安打。

10局下印地安人得到滿壘1出局的得分大好機會，拉米瑞茲（Jose Ramirez）適時擊出安打跟老虎說再見，幫助球隊拿下勝利。此役後印地安人在美聯中區領先老虎8場勝差，欲以美中龍頭之姿打進季後賽相當有機會。

拉米瑞茲揮再見安助球隊勝利。（美聯社）