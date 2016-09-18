MLB》將王建民DFA 皇家提前為新球季做準備
2016/09/18 08:06
王建民。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕台灣投手王建民今無預警遭皇家移出40人名單，並且拉上左投瓦格斯（Jason Vargas），外界推測，主要因為皇家今年進入季後賽希望不大，將提前為明年做準備。
皇家目前戰績為74勝73敗，國聯中區排名第3，外卡部分落後第二名藍鳥仍有7場勝差，要在最後的幾場比賽搶進季後賽，難度頗高。
根據《USA Today》報導，王建民最近2次牛棚練投，狀況不錯，他個人也認為手臂狀況很好，原本預期他將會在球季結束前歸隊，不過今年王建民與皇家合約僅1年，加上球隊季後賽可能無望，想要提前為明年做準備，因此優先將王建民移出40人名單，並拉上瓦格斯，觀察他傷後狀況。
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