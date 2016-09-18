MLB》暴投送紅襪致勝分 洋基季後賽岌岌可危

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〔體育中心／綜合報導〕基襪大戰今進行到第3場，7局下，2出局2、3壘有人的情況，洋基投手瓦倫（Adam Warren）發生暴投，讓跑者跑回超前分，也是這場比賽紅襪的致勝分，終場紅襪以6：5擊敗洋基。

7局下，洋基投手瓦倫一顆低角度曲球落地，捕手沒檔好，球彈到比較遠的位置，讓3壘跑者貝茲（Mookie Betts）輕鬆回來得分，而原本在2壘的拉米瑞茲（Hanley Ramirez）見機不可失，上3壘後也想一口氣回本壘，結果被洋基捕手羅邁（Austin Romine）逮個正著，不過紅襪已在這個半局打回超前分，終場以1分差擊敗洋基。

洋基今天輸球，在外卡目前落後第二名的藍鳥4場勝差，若要拿到季後賽門票就得加把勁，想辦法終止近期的4連敗。

拉米瑞茲在本壘前遭到觸殺。（美聯社）