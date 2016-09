MLB》暴投送紅襪致勝分 洋基季後賽岌岌可危

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕基襪大戰今進行到第3場,7局下,2出局2、3壘有人的情況,洋基投手瓦倫(Adam Warren)發生暴投,讓跑者跑回超前分,也是這場比賽紅襪的致勝分,終場紅襪以6:5擊敗洋基。

7局下,洋基投手瓦倫一顆低角度曲球落地,捕手沒檔好,球彈到比較遠的位置,讓3壘跑者貝茲(Mookie Betts)輕鬆回來得分,而原本在2壘的拉米瑞茲(Hanley Ramirez)見機不可失,上3壘後也想一口氣回本壘,結果被洋基捕手羅邁(Austin Romine)逮個正著,不過紅襪已在這個半局打回超前分,終場以1分差擊敗洋基。

洋基今天輸球,在外卡目前落後第二名的藍鳥4場勝差,若要拿到季後賽門票就得加把勁,想辦法終止近期的4連敗。

拉米瑞茲在本壘前遭到觸殺。(美聯社)