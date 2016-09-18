MLB》布朗30轟出爐 釀酒人灌倒小熊
2016/09/18 09:45
布朗單場雙響砲，敲出本季第30轟。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕提前封王的小熊，今日由王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）坐鎮主場續戰釀酒人，釀酒人在布朗（Ryan Braun）單場雙響砲的帶領下，終場以11：3勝出，阿里耶塔吞下本季第7敗。
小熊此役打線熄火，全場僅靠1局下「老大」布萊恩（Kris Bryant）1記右外野的安打，及柯格林（Chris Coghlan）的2分砲撐場。
4局上，布朗敲出一記帶有1分打點、左外野方向穿越安打，為釀酒人添分數，6局上攻勢再起，布朗敲出本場首轟，氣勢完全倒向釀酒人。8局上，布朗再敲一記2分砲，笑納本季第30轟，桑塔納（Domingo Santana）錦上天花的陽春砲，將比數拉開至7：3。9局上，小熊牛棚接連放火，釀酒人一壘手卡特（Chris Carter）把握滿壘機會，把球送出左外野，用滿貫砲擊潰小熊。
相關新聞
- MLB》王建民遭DFA 美網友：怎麼不是索利亞？
- MLB》將王建民DFA 皇家提前為新球季做準備
- MLB》王建民被皇家指定轉讓 經紀人這樣回應...
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- MLB》前田健太再剋Z魔神 改寫隊史菜鳥最多勝
推薦新聞
-
NBA》「Logo爺」起爭議：酸勇士就是酸葡萄啦2016/09/18 10:55
-
日職》陽岱鋼肋骨骨折帶傷上陣 火腿球團今證實2016/09/18 10:49
-
NBA》暖男老大！Kobe號召助罕病童2016/09/18 08:20
-
帕運》自由車公路賽傳噩耗 伊朗選手摔車後死亡2016/09/18 07:49
-
陳金鋒球員生涯倒數計時 今日重要賽事2016/09/18 07:21