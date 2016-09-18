MLB》布朗30轟出爐 釀酒人灌倒小熊

布朗單場雙響砲，敲出本季第30轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕提前封王的小熊，今日由王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）坐鎮主場續戰釀酒人，釀酒人在布朗（Ryan Braun）單場雙響砲的帶領下，終場以11：3勝出，阿里耶塔吞下本季第7敗。

小熊此役打線熄火，全場僅靠1局下「老大」布萊恩（Kris Bryant）1記右外野的安打，及柯格林（Chris Coghlan）的2分砲撐場。

4局上，布朗敲出一記帶有1分打點、左外野方向穿越安打，為釀酒人添分數，6局上攻勢再起，布朗敲出本場首轟，氣勢完全倒向釀酒人。8局上，布朗再敲一記2分砲，笑納本季第30轟，桑塔納（Domingo Santana）錦上天花的陽春砲，將比數拉開至7：3。9局上，小熊牛棚接連放火，釀酒人一壘手卡特（Chris Carter）把握滿壘機會，把球送出左外野，用滿貫砲擊潰小熊。