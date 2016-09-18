中職》場地積水 猿犀牛午場雙重賽延至國慶日
2016/09/18 09:02
〔記者羅志朋／綜合報導〕原定於今天9月18日（日）13:05桃園棒球場進行的義大犀牛對Lamigo桃猿之戰，受到馬勒卡颱風影響，因大雨導致場地積水，本場賽事將延至國慶日10月10日（一）17:05在桃園球場補賽。
目前北部地區雨勢趨緩，今天晚場猿犀牛雙重賽有機會順利開打，原定中午12：00舉行的陳金鋒漢白玉雕像揭幕儀式，延至16：00揭幕。
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