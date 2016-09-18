MLB》王建民遭皇家DFA 本季仍賺進3500萬

王建民。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手王建民今在台灣時間凌晨遭皇家移出40人名單，他本季出賽38場、投了53.1局，預計可領到10萬美元（約新台幣319萬）激勵獎金，加上今年100萬美元（約新台幣3193萬）年薪，預計賺進110萬美元（約新台幣3512萬元）。

王建民本季於台灣時間4月10日首度於大聯盟登板，迎戰雙城，最後一次出賽則是台灣時間8月31日對洋基，總計王建民一共出賽38場、投完53.1局，戰績6勝0敗，防禦率為4.22。

根據合約內容，王建民當初以小聯盟合約加盟皇家，但後來換大聯盟合約，年薪為100萬美元（約新台幣3193萬），激勵獎金的部分，達後援30場、35場、40場、45場與50場門檻，都可各領到5萬美元。投球局數也有激勵獎金，從第60局開始，每10局可領5萬美元，最高到180局。

王建民本季出賽達38場，投了53.1局，雖然局數不到60局，但仍可領到出賽場次的激勵獎金10萬美元（約新台幣319萬），加上大聯盟年薪，總共王建民本季賺進110萬美元（約新台幣3512萬元）。