NBA》奪冠得意忘形？騎士球員恐吃一年牢飯
2016/09/18 10:06
尚柏特。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士替補後衛尚柏特（Iman Shumpert）今夏麻煩不斷，8月因酒駕被逮，根據外電最新報導，尚柏特恐面臨牢獄之災，遭起訴的三項罪名分別為吸毒駕駛、持有大麻及危險駕駛。
尚柏特今年8月10在喬治亞州被警方攔下，經盤查後發現車上藏有大麻（不到28.3克），警方透露當時尚柏特當時情緒亢奮，拒絕接受血液測試，最終被警方扣上手銬移送，本案目前尚未開庭，騎士官方拒絕發表回應。
《TMZ》在報導中透露，尚柏特所犯的皆為輕罪，但持有大麻的罪行最重可求一年以下的有期徒刑。尚柏特是騎士後場重要防守球員，多以板凳出發，上季可貢獻5.8分、3.8籃板、1.7助攻、1抄截。
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