MLB》取代王建民 瓦格斯今先發3局失1分

〔體育中心／綜合報導〕堪薩斯皇家在台灣時間今天凌晨宣布，將旅美投手王建民DFA（designated for assignment，指定轉讓），移出球隊40人名單，把空間讓給剛傷癒復出的左投瓦格斯（Jason Vargas），而他今天隨即登板先發，投了3局被敲2安打，失1分，送出1三振，目前防禦率為3.0，終場皇家也以3：2擊敗白襪。

瓦格斯今擔任先發投手。（法新社）

皇家與白襪兩隊前5局戰成1：1平手，5局下半，皇家攻勢再起，艾斯科巴（Alcides Escobar）率先擊出3壘安打，接著多齊爾（Hunter Dozier）再補上1支，幫助皇家以1分超前，隨後哈斯默（Eric Hosmer）也有安打演出，為球隊再添1分保險分。

8局上半，白襪隊賈西亞（Avisail Garcia）2壘安打，白襪追到2：3，但仍無力一舉逆轉戰局，最後皇家1分差險勝。