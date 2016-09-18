NBA》「Logo爺」起爭議：酸勇士就是酸葡萄啦

威斯特擔任勇士顧問。 （資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏勇士延攬杜蘭特（Kevin Durant）加盟，戰力豪華升級，但聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）卻表示不樂見球星抱團的風氣，現職勇士高層的「Logo先生」魏斯特（Jerry West）回擊，不看好勇士就是「酸葡萄心態，見不得人好啊。」

威斯特是名留青史的傳奇人物。（取自網路）

魏斯特說：「這就是酸葡萄。當年湖人簽下歐尼爾（ Shaquille O'Neal ）時可沒有這麼多聲音，遊戲規則是他們訂的，我們只是遵守、簽下一位自由球員，總裁的批評對勇士、對KD來說，非常的不公平。」

魏斯特強調，「過去球員沒有這樣的權利，我很希望在我球員時代時也能享有自由選擇的權利，這是球員應該享有的。」

聯盟總裁席爾瓦先前曾指出，聯盟的體制出現嚴重漏洞，上季戰績最佳的勇士73勝9敗，最遭的七六人則是10勝72敗，競爭力呈現極大反差，而最強的勇士再得到杜蘭特，更證明體制存在疏漏與不公。