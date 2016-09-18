日職》陽岱鋼肋骨骨折帶傷上陣 火腿球團今證實
2016/09/18 10:49
〔記者粘藐云／綜合報導〕「台灣鬥士」陽岱鋼日前爆出肋骨骨折帶傷上陣消息，但火腿球團遲遲未給予正面回應，但今天日媒報導，球團宣布昨（17日）陽岱鋼是因為肋骨傷勢未出賽。
陽岱鋼在8月16日對歐力士的比賽中，守備時撞到全壘打牆受傷，且當場倒地，但之後仍繼續出賽，經紀公司也曾發表聲明，證實陽岱鋼右肋骨骨折，且近一個月都帶傷上陣，引發外界關注，也造成球迷不滿。
據日媒報導，火腿球團今宣布，9月7日前往札幌醫院檢查時就得知陽岱鋼右邊第6、7根肋骨骨折，昨天陽岱鋼未上場也是因為肋骨傷勢，現在陽岱鋼骨頭狀況漸漸復原，但傳球時仍會痛，目前這段時間能否上場仍須觀察。
陽岱鋼在8月16日對歐力士6局上雖演出守備接殺美技，但因右手及右胸撞到全壘打牆，當場表情痛苦倒地。據悉正是因為這個守備，導致陽岱鋼右側兩根肋骨骨折。（取自太平洋聯盟影片）
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