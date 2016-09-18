NBA》快艇前球星9年賺20億 如今燒光宣告破產

邁爾斯。（資料照，取自slam.com）

〔體育中心／綜合報導〕2000年以選秀探花之姿加盟快艇的邁爾斯（Darius Miles ）當年被譽為「第二個賈奈特（Kevin Garnett）」，生涯首份合約就超過900萬美元，但邁爾斯問題頻頻、不善理財，即使生涯9年累積薪資高達6500萬美元（約20.8億美元），仍於今年宣告破產。

外電報導指出，邁爾斯近年的投資都宣告失敗，加上輕信他人，時常一擲千金、奢華成性，導致萬貫家財皆散盡。目前邁爾斯名下的財產包括學生時期的獎盃、球衣都將強制執行法拍。邁爾斯生涯曾效力快艇、騎士、拓荒者和灰熊，生涯場均上場26.3分鐘，可貢獻10.1分、4.9籃板、1.9助攻、1.1火鍋。

前NBA球員公會副總裁佛伊爾（Adonal Foyle）受訪時強調，「運動員破產屢見不鮮，球員們需要學會正確的理財，這需要很多的準備與知識，他們得先明白守住錢與籃球場上同樣重要。」

佛伊爾曾稱近6成的NBA球員都會在退役的5年內宣布破產，「奢華的生活習慣、養一堆食客，加上小孩的贍養費與離婚費用，種種因素導致的財務危機。」

過去破產的NBA球員不乏明星球員，包括公牛「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）投資失敗，曾購買400萬美元噴射客機，卻於幾月後墜毀，血本無歸。「塞爾提克雙槍」之一的沃克（Antonie Walker）嗜賭，2009年在賭場開出空頭支票，面臨起訴，隔年又因負債累累申請破產，僅有的一只冠軍戒指也遭拍賣。