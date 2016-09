Your browser does not support iframes.

〔記者林柏辰/綜合報導〕天使重炮普侯斯(Albert Pujols)今日在對藍鳥之戰中,敲出本季第30轟,寫下大聯盟紀錄。

普侯斯成為史上第4位生涯14個球季有30轟以上的球員,前3位分別是15季的A-Rod、漢克阿倫(Hank Aaron)與14季的邦斯(Barry Bonds)。另外這發全壘打也是他生涯第590轟,僅差10支全壘打就能成為大聯盟史上第9位600轟打者。

普侯斯敲出本季第30轟。(法新社)