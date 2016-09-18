MLB》洛磯菜鳥葛雷飆16K完投 還上演單局4K

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〔體育中心／綜合報導〕洛磯隊先發投手葛雷（Jon Gray）今天面對教士隊的比賽，投出生涯首場完投完封勝，並飆出16次三振，第2局還上演罕見的單局4K，幫助球隊以8：0擊敗對手。

葛雷今天完投9局僅僅被打出4支零星安打，除了第8局外，其他每局都至少飆出1次三振。第2局他先飆出1K後，教士第5棒打者傑伊（Jon Jay）還因為捕手漏接形成不死三振上壘，但他不以為意再飆出2K結束這半局。

靠著開局的2支2分砲取得領先後，洛磯第4局再追加1分保險分，5局墨菲（Tom Murphy）大棒一揮，將比數拉開到8分，讓葛雷投得更安穩。

第9局葛雷面對教士最後一名打者，快速球還突破96英哩（約155公里），再配上91英哩（約146公里）的滑球，用再見三振結束比賽。葛雷去年才登上大聯盟，今年球季投了149.2局送出156次三振，每9局平均可送出9.76K，是一名K功了得的年輕投手。

三振掉教士最後一名打者，葛雷振臂吶喊。（法新社）