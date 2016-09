MLB》洛磯菜鳥葛雷飆16K完投 還上演單局4K

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洛磯隊先發投手葛雷(Jon Gray)今天面對教士隊的比賽,投出生涯首場完投完封勝,並飆出16次三振,第2局還上演罕見的單局4K,幫助球隊以8:0擊敗對手。

葛雷今天完投9局僅僅被打出4支零星安打,除了第8局外,其他每局都至少飆出1次三振。第2局他先飆出1K後,教士第5棒打者傑伊(Jon Jay)還因為捕手漏接形成不死三振上壘,但他不以為意再飆出2K結束這半局。

靠著開局的2支2分砲取得領先後,洛磯第4局再追加1分保險分,5局墨菲(Tom Murphy)大棒一揮,將比數拉開到8分,讓葛雷投得更安穩。

第9局葛雷面對教士最後一名打者,快速球還突破96英哩(約155公里),再配上91英哩(約146公里)的滑球,用再見三振結束比賽。葛雷去年才登上大聯盟,今年球季投了149.2局送出156次三振,每9局平均可送出9.76K,是一名K功了得的年輕投手。

三振掉教士最後一名打者,葛雷振臂吶喊。(法新社)