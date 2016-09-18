MLB》僅挨3安 海利克森率費城人完封馬林魚
2016/09/18 13:37
海利克森。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕費城人今日靠著先發投手海利克森（Jeremy Hellickson）一夫當關，率領球隊8：0完封馬林魚。
海利克森今完投九局，只被敲出3支安打、無失分，並送出5次三振，防禦率3.57，漂亮拿下本季第12勝；反觀馬林魚先發投手伍雷納（Jose Urena）只投2局，遭敲7安打狂失7分，7分皆自責分，投出2次四壞與3次三振，被敲1發全壘打，形成強烈對比。
馬林魚日籍球星鈴木一朗（Ichiro Suzuki）今日擔任先發第二棒，4打數沒有安打，還吞下1K，大聯盟生涯安打數仍停留在3027支。
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