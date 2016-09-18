MLB》達比修挨兩轟 五局失7分不敵運動家
2016/09/18 14:14
第3局再度被攻上得點圈，投手教練上前關心。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今天面對同分區倒數第二的運動家，由許久沒拿下勝投的達比修先發，可惜投完五局就被打7支安打掉7分，全部都是責失分，還包括2支全壘打，最終以11:2不敵運動家。
達比修1局上就被運動家首棒溫鐸（Joey Wendle）打出右外野全壘打，下一局又連續投了3次保送和被敲3支安打掉3分，之後雖有回穩的跡象，第4局還演出3上3下的投球內容，但是到了第5局又被希米恩（Marcus Semien）轟了一支3分彈，總共掉了7分。
第6局遊騎兵的高梅茲（Carlos Gomez）也回敬一支2分全壘打，可惜於事無補，運動家接著在第8局又轟出3分砲，比數拉開到9分差，也擊沉遊騎兵的士氣。
連續保送3名打者後，達比修臉色凝重。（美聯社）
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