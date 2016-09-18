Red Bull一對一世界大賽 台灣好手秀國旗
2016/09/18 16:02
〔記者卓佳萍／綜合報導〕來自21個國家Red Bull King of the Rock一對一街頭籃球鬥牛賽選手，齊聚塞爾維亞古城，展開32強賽一決高下，台灣冠軍李崇傑也力爭上游，首輪力克羅馬尼亞選手，次輪遇上更為高大的烏克蘭選手，可惜吞敗，無緣挑戰更高名次。
代表台灣的李崇傑首輪碰上身高200公分的羅馬尼亞選手Sergiu Souca，但他並不畏懼與其身體對抗，最終以7：6一分之差擊敗對手晉級第二輪。
接著李崇傑遇上來自烏克蘭、身材壯碩204公分的Amil Hamzayev，李崇傑積極防守，同時不斷進攻籃下，並不因身材差距而拘泥於外線攻擊，可惜比賽結束前，外線失手，李崇傑以7：10惜敗。
世界總決賽地點選在具有代表性的BC Red Star Belgrade球場舉行，該球場位於塞爾維亞卡萊梅格丹要塞內。
Red Bull一對一世界總決賽，台灣冠軍李崇傑在次輪止步。（Red Bull提供）
台灣冠軍李崇傑對上烏克蘭選手。（Red Bull提供）
Red Bull一對一街頭籃球鬥牛世界總決賽於塞爾維亞古城舉行。（Red Bull提供）
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