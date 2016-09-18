中職》鋒哥的下一步？劉保佑：想把他留下來當教練

〔記者倪婉君／桃園報導〕「台灣巨砲」陳金鋒今天引退，10年前將他簽進桃猿的董事長劉保佑今天才回國，就趕到球場出席盛事。對於陳金鋒的下一步，劉保佑首次公開表示，想要把他留下來當教練啊，但會先跟他聊聊意願。

陳金鋒不只一次對外表示很感謝劉保佑，劉保佑今天下午抵達桃園球場，笑說，「沒有啦，互相嘛。」又表示10年前將陳金鋒領進中職，也很感謝他對中職的貢獻。

對於陳金鋒的下一步，劉保佑說，「他是個很好的小孩，我會想把他留下來當教練啊，之後會再找他聊，因為我還不知道他的生涯規畫。」劉保佑還笑說，之前在飛機上有看到報紙報導，「我看到不是有人送他釣竿嗎？」

劉保佑的話還沒未完，剛出席完個人雕像揭幕儀式的陳金鋒就走過來，他一看到劉董事長就脫帽致意。劉保佑則向陳金鋒笑說，「來跟你恭喜啊！」

但是關於陳金鋒的未來動態，桃猿領隊劉玠廷倒是先保留，他表示等到賽後，會一併說明。

Lamigo董事長劉保佑（中）。（資料照，記者朱沛雄攝）