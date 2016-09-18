中職》陳金鋒雕像揭幕 球迷擠到昏倒
2016/09/18 16:38
球迷擠爆陳金鋒雕像揭幕現場。（記者林正堃攝）
〔記者吳清正／桃園報導〕造價千萬元的陳金鋒漢白玉雕像，今天在桃園球場外廣場由陳金鋒親自揭幕，吸引眾多球迷熱情參與，還有球迷擠到昏倒。
揭幕儀式下午4點舉行，球迷早就將球場外廣場擠到水洩不通，當陳金鋒現身，現場爆出歡呼聲，球迷紛紛手出相機和手機拍照，當陳金鋒揭開覆蓋在雕像上的布幔，球迷更是驚呼連連。
由於想看陳金鋒雕像的人太多，有球迷為了卡位發生口角，還有人大喊「這裡有人昏倒了！」所幸沒有發生重大意外。
陳金鋒雕像使用兩公尺立方的純白大理石（漢白玉），由兩位擁有30年以上資歷的老師傅費時3個多月完成，今後將矗立桃園球場外廣場。
球迷擠爆陳金鋒雕像揭幕現場。（記者林正堃攝）
球迷擠爆陳金鋒雕像揭幕現場。（記者林正堃攝）
球迷擠爆陳金鋒雕像揭幕現場。（記者林正堃攝）
球迷擠爆陳金鋒雕像揭幕現場。（記者林正堃攝）
球迷擠爆陳金鋒雕像揭幕現場。（記者林正堃攝）
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