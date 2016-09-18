台維斯盃》楊宗樺、李冠毅連勝逆轉 台灣重返台維斯盃一級達陣

〔記者林宗偉／綜合報導〕台維斯盃亞洲／大洋洲區第2級決賽，遠征泰國的台灣隊昨因雙打失利陷入1：2險境，不過今天單打賽楊宗樺、李冠毅接連奪勝，不只率隊以3：2強勢逆轉，也讓寶島明年得以重返一級戰場。

碰上先前傷退的伊薩羅，「小胖」楊宗樺打得並不輕鬆，首盤直到3：2後，才逐漸拉開差距並以6：3拿下；次盤他與對手陷入拉鋸，仍以6：4再下一城，不過最終伊薩羅再度傷退，讓「小胖」提前勝出。

台將最後一點再由世界排名第504的李冠毅出陣，面對世界排行千名外的瓦奇拉馬諾翁（Kittipong Wachiramanowong），他開局陷入1：4落後，連追3局還是4：6讓出；所幸之後李冠毅回神，陸續以6：3、6：2成功吹起反攻號角，末盤雖一度陷入5：5僵局，最後仍以7：6（7：4）勝出。

楊宗樺（資料照）