中職》羅國龍雙響不敵陳子豪滿貫 午場兄弟勝統一

中信兄弟陳子豪拿下單場MVP，也幫助球隊拿下雙連戰首勝。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕統一獅隊羅國龍埋伏第9棒，單場擊出兩支3分砲，但不敵中信兄弟許基宏、陳子豪開轟，陳子豪生涯首支滿貫砲更是拉開比數關鍵，終場中信兄弟12:7搶下今日雙重賽首戰勝利。

陳子豪說，他觀察對方投手王玉譜臨場控球狀況似乎欠佳，變化球應該不會太多，上場打擊前他設定對方的快速直球揮擊，咬中甜蜜點，擊中球當時他認為應該會是深遠安打。球飛過大牆，成為陳子豪生涯首支滿貫砲，他坦言一路興奮到比賽結束。

羅國龍單場2支3分砲、6分打點，卻無緣幫球隊中止連敗，賽後也坦言感到可惜。今年羅國龍長打實力如自己預期般發揮，今進帳第12轟，他也更新目標為15轟。

羅國龍單場雙響。（記者陳志曲攝）