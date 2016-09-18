中職》引退賽不是句點 陳金鋒仍將出賽

陳金鋒引退賽後將視情況出賽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿陳金鋒今天引行引退儀式，但是不代表今後不再出賽，猿隊總教練洪一中表示，包括猿隊如果打進季後賽，只要陳金鋒身體狀況許可，仍會繼續上場。

洪一中指出，球季中舉辦引退儀代是非常特別的榮耀，放眼台灣也只有陳金鋒能夠享有這樣特殊的待遇，畢竟他功在國家，在許多重大國際賽轟出關鍵的全壘打，引退儀式是對陳金鋒致敬，並不是從此不再出賽。

陳金鋒上半季出賽45場，打出打擊率0.315、全壘打11支和打點34分的A級成績，但下半季至今只出賽21場。洪一中表示，陳金鋒下半季出賽減少主要是他有舊傷的困擾，事實上每一場比賽之前，負責安排先發打線的打擊教練曾豪駒都會詢問陳金鋒的身體狀況，只要他覺得沒有問題，就會排他上場，引退儀式後也一樣，包括季後賽在內，只要陳金鋒身體狀況許可，就會安排他出賽。