中職》引退賽不是句點 陳金鋒仍將出賽
2016/09/18 17:08
陳金鋒引退賽後將視情況出賽。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿陳金鋒今天引行引退儀式，但是不代表今後不再出賽，猿隊總教練洪一中表示，包括猿隊如果打進季後賽，只要陳金鋒身體狀況許可，仍會繼續上場。
洪一中指出，球季中舉辦引退儀代是非常特別的榮耀，放眼台灣也只有陳金鋒能夠享有這樣特殊的待遇，畢竟他功在國家，在許多重大國際賽轟出關鍵的全壘打，引退儀式是對陳金鋒致敬，並不是從此不再出賽。
陳金鋒上半季出賽45場，打出打擊率0.315、全壘打11支和打點34分的A級成績，但下半季至今只出賽21場。洪一中表示，陳金鋒下半季出賽減少主要是他有舊傷的困擾，事實上每一場比賽之前，負責安排先發打線的打擊教練曾豪駒都會詢問陳金鋒的身體狀況，只要他覺得沒有問題，就會排他上場，引退儀式後也一樣，包括季後賽在內，只要陳金鋒身體狀況許可，就會安排他出賽。
相關新聞
- 中職》陳金鋒雕像揭幕 球迷擠到昏倒
- 中職》鋒哥的下一步？劉保佑：想把他留下來當教練
- 中職》千呼萬喚！引退賽陳金鋒先發第四棒
- 中職》中信兄弟「感謝有你」 資深場務開球
- 中職》象獅兩隊賽前穿「52」 恰恰祝福鋒哥
推薦新聞
-
中職》曾經瘋狂！陳建州貼文向陳金鋒致敬2016/09/18 19:02
-
MLB》愛妻突病逝 教士球員感嘆：她奮戰過了2016/09/18 18:39
-
中職》「大王障礙」出爐 陳金鋒送王柏融愛的抱抱2016/09/18 18:28
-
中職》高國輝改寫陳金鋒最快百轟紀錄 比出52手勢向鋒哥致敬2016/09/18 18:23
-
中職》羅國龍雙響不敵陳子豪滿貫 午場兄弟勝統一2016/09/18 17:11