中職》陳金鋒千萬雕像揭幕 球迷看了很氣憤

〔體育中心／綜合報導〕「台灣巨砲」陳金鋒今天在桃園棒球場進行引退賽，Lamigo球團賽前為斥資千萬打造的漢白玉陳金鋒雕像揭幕，吸引大批球迷擠爆現場。

揭幕儀式在下午4點舉行，當雪白的雕像現身後，讓現場許多球迷驚呼連連，不過許多球迷對雕像造型評價不一，有網友認為「第一次看到廠商名字刻的比雕像本人名字還大的」、「這保麗龍不刻名字還真的不知道是誰」、「這哪位啊？若不是看球衣背號，我真的認不出是鋒哥」。

號稱千萬打造的陳金鋒漢白玉雕像是由「光隆海洋生技」贊助，不過許多網友發現雕像上的廠商名字刻的比陳金鋒名字還大後相當氣憤，湧入「光隆海洋生技」的臉書粉絲專頁砲轟，並給予粉絲專頁1顆星的負面評價。



陳金鋒雕像。（記者林正堃攝）

陳金鋒雕像下方印有贊助商名稱。（記者林正堃攝）