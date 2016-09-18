日職》吳念庭4打數槓龜 本田圭佑一軍初先發吞敗

吳念庭。（資料照，取自西武臉書粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕西武主場對上樂天，派出菜鳥本田圭佑先發，生涯首場先發結果投不到3局就失4分被換下場，樂天全場狂敲20安得到10分，以10：2打敗西武。

由於和日本足球界明星本田圭佑同名同姓，西武投手本田在季前被選進時格外受矚目，11日是他一軍初登板，中繼2局沒失分，今天先發第1局安然度過，2、3兩局接連被中、後段棒次連續安打丟4分，首次體會到一軍震撼。

本田圭佑。（取自西武臉書粉絲團）

樂天20安中茂木榮五郎、銀次與洋將培瑞茲（Felix Perez）都有猛打賞，其中培瑞茲6局3分砲單場灌進5打點，西武打擊斷層明顯，5棒梅希亞（Ernesto Mejia）、8棒山川穗高與9棒吳念庭，3人合計12打數0安打，無法有效串連攻擊種下敗因。