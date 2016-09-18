MLB》愛妻突病逝 教士球員感嘆：她奮戰過了

索拉提是教士主力3壘手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟進入球季尾聲，卻傳出不幸消息，教士野手索拉提（Yangervis Solarte）的妻子尤莉葉（Yuliette Solarte）在美國時間周六因癌症過世，享年31歲。

索拉提在昨日就飛到佛羅里達陪伴妻子與3個女兒，無奈最終仍收到最壞消息，來自委內瑞拉的索拉提，稍早在推特發文感慨，同時謝謝所有球迷，他用西班牙文寫道：「謝謝所有人的支持，老實說我不知道怎麼形容現在的感覺，這一年我們過得很難受，但我知道她（尤莉葉）奮戰過了。」

索拉提（左）在推特PO出與愛妻、女兒的全家福合照。（取自索拉提推特）

過沒多久索拉提又寫說：「一個家庭有這種遭遇真的很難過，但一切都會逐漸回到正軌。」教士總教練格林（Andy Green）也證實消息，索拉提未來將缺陣一段時間，不過他向教練團保證季末一定會回來。