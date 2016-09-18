中職》鋒哥引退賽打第4棒 逐一打席看這裡！
2016/09/18 18:56
〔體育中心／綜合報導〕「台灣巨砲」陳金鋒於今晚犀猿戰擔任第4棒，賽後將舉行引退儀式，紀念性的一役，每一打席都備受矚目。
1下首打席，鋒哥於2出局、一壘有人，面對洋投藍斯佛，陳金鋒131公里滑球揮棒落空遭到三振。
3下第二打席，陳金鋒再次遭到三振。
5下第三打席，鋒哥於無人出局一二壘有人擊出二壘後方飛球接殺出局。
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