里約帕運第一宗選手死亡意外 伊朗降半旗悼念

48歲伊朗籍選手哥巴內扎德在C4-5級自行車公路賽中意外受傷，到院前心臟驟停，經過搶救仍不幸身亡，是第一宗在帕運或帕運賽事進行期間發生的運動員死亡事件。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕里約帕運倒數第2天，傳出48歲伊朗籍選手哥巴內扎德在C4-5級自行車公路賽中意外受傷，到院前心臟驟停，經過搶救仍不幸身亡，是第一宗在帕運賽事期間發生的運動員死亡事件。

哥巴內扎德在斜坡賽道摔倒的時候頭部不幸撞到了岩石，，在抵達醫院不久後不治身亡。目前主辦單位正在針對這起事故展開調查。（法新社）

綜合報導，哥巴內扎德在斜坡賽道摔倒時頭部不幸撞到岩石，現場當時緊急出動醫護人員救治，但哥巴內扎德在送往醫院途中心跳突然停止，抵達醫院不久後不治身亡。國際帕運委員會證實了這項消息，目前主辦單位正在針對這起事故展開調查。

伊朗帕運委員會秘書長馬索德·阿什拉菲（Masoud Ashrafi）說，他們已經要求在週日將哥巴內扎德的遺體運回伊朗。同時，伊朗要求國際帕運委員會給予事件的全面報告。

從2002年哥巴內扎德就開始參加自行車競賽，阿什拉菲說：「哥巴內扎德已經參加自行車運動14年，他是我們最好的國手。他已婚，有一個妻子和一個兒子，且熱愛他的家庭。」

在帕運村，伊朗國旗已降半旗致哀。里約時間週日帕運閉幕式上將舉行默哀儀式，悼念哥巴內扎德的離世。