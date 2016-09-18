中職》吳東融生涯首安 獻給天上父親

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟新人吳東融，今天雙重賽首戰擔任先發二壘手，3局下從潘威倫手中擊出生涯首安，並利用隊友安打回壘得分。這支安打隊吳東融的意義，除了開啟他職棒生涯安打外，也是他獻給天上父親的禮物。

吳東融的父親吳偉昇，曾執教新北市新埔國小，正好是吳東融的啟蒙教練，今年選秀會後不久就因病辭世，無緣見證兒子披上黃衫。吳東融今天擊出生涯首安，父親也無緣見證，吳東融說，棒球路一路走來要感謝父親跟許多人，這支安打自然也要獻給父親。

生涯第6打席敲出首安，吳東融坦言還在適應一軍投手的節奏，中職的投手也比業餘時期面隊到的投手更強。吳東融說，本來進球隊就先以一軍為目標，既然升上一軍，就把握機會全力以赴。

中信兄弟吳東融敲出生涯首安。（記者陳志曲攝）

吳東融（右）敲出生涯首安，高國慶（左）向他握手祝賀。（記者陳志曲攝）