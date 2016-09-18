排球》亞洲盃八強淘汰賽 台灣不敵中國

台灣女排不敵中國。（排球筆記提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕亞洲盃女排錦標賽於越南舉行，今天展開八強淘汰賽，台灣隊面對中國，0：3不敵對手，落入5到8排名賽。

台灣在分組預賽以第三名作收，八強淘汰賽首戰碰到另一組第二名中國，中國平均身高達185公分，但並非國家一軍，台灣隊首局就居於劣勢，最終以19：25、15：25、12：25，吞下敗仗。

台灣女排不敵中國，落入5到8排名賽。（排球筆記提供）

執行教練林明輝表示：「面對中國隊高打點又有強度的發球，我隊接發球到位率偏低，打法相對單調。」

不過林明輝賽前告知攻擊手，面對高攔網大膽去打，球點拉高打長，林明輝表示，這點有確實執行，也從中收獲到面對高大球員的打法，畢竟在國內遇不到這樣的選手。

林明輝強調，明後兩天女排會繼續加油，全力爭第五。