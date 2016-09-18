中職》高國輝改寫陳金鋒最快百轟紀錄 比出52手勢向鋒哥致敬
2016/09/18 18:23
〔記者吳清正／台北報導〕義大犀牛高國輝今天轟出1發兩分砲，生涯全壘打達到100支，改寫陳金鋒保持的中職最快百轟紀錄，高國輝特地比出「52」的手勢向鋒哥致敬。
高國輝在對Lamigo桃猿的第3局轟出本季第29轟，生涯第364場出賽達成百轟，打破今天引退賽的陳金鋒453場百轟紀錄，高國輝跑回本壘後，比出「52」的手勢向鋒哥致敬。
高國輝目前全壘打和中信兄弟林智勝並列第2，僅次於中信蔣智賢的30轟，如果高國輝奪得全壘打王，將是中職史上首次達成全壘打王3連霸的球員。
去年高國輝（39）和林智勝（31）締造中職首次單季兩人30轟紀錄，兩人將再拚成為史上第1個連兩季30轟的打者，如果都能達成，中職也將首度出現單季3人30轟。
高國輝改寫最快百轟紀錄，比出52向陳金鋒致敬。（記者林正堃攝）
高國輝改寫最快百轟紀錄，比出52向陳金鋒致敬。（記者林正堃攝）
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